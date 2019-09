Le rose di calcio più costose, la TOP TEN: comanda il City, Juve prima tra le italiane

Il noto sito Transfermarkt ha stilato la graduatoria delle rose di calcio più costose confrontando il costo complessivo delle rose delle squadre con il valore attuale della rosa stessa.

Comanda la classifica il Manchester City con 956 milioni investiti e un valore attuale stimato sui quasi 1,3 miliardi di euro. Al secondo posto il Paris Saint-Germain con 818 milioni di investimenti per una rosa da 1,06 miliardi. Nella top 10 anche la Juventus (sesto posto, dietro Real Madrid, Manchester United e Barcellona) con 592 milioni di spesa contro 865 di valore. In Serie A la rosa più costosa dopo quella bianconera è del Milan. I rossoneri hanno investito 370 milioni per i cartellini dei giocatori attualmente in rosa, quasi 100 milioni in più dei cugini nerazzurri (273) che si piazzano davanti a Napoli (269) e Roma (231). Hellas Verona e Lecce sono le uniche due rose di Serie A piazzate al di fuori della top 20.

LA TOP TEN