Arrigo Sacchi esalta la Premier League e i suoi allenatori, ma lancia una frecciata al sistema inglese…

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui parla della Premier League. L’ex allenatore del Milan e della Nazionale ha esaltato il gioco inglese degli ultimi anni e gli allenatori che lo hanno mostrato: “Il vostro calcio è simile al mio e ne apprezzo molto i valori, la cultura e la mentalità. Il mio Milan ha innovato e squadre come Liverpool e Manchester City continuano a farlo. Klopp e Guardiola la pensano come me, vincere è importante ma il tutto deve essere amplificato dalla bellezza del gioco. Noi abbiamo il dovere di far divertire i tifosi, di farli essere entusiasti. Se dovessi scegliere tra uno di loro sarei in difficoltà”.

Sacchi ha ancora qualche perplessità sul sistema inglese, specialmente per le partite troppo ravvicinate: “Il problema della Premier League è che si gioca troppo spesso e c’è troppa competizione. Probabilmente è per questo che la nazionale non riesce mai a raggiungere risultati importanti”.

Parole di stima anche per l’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger: “Lasciate che dica qualcosa anche su di lui, ha rivoluzionato il calcio inglese ed è stato veramente uno dei più grandi. L’Inghilterra ha un campionato pazzo e brillante, sta attraversando un’età dell’oro da questo punto di vista”.