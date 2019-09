Sampdoria, ‘la carica dei 300’. I tifosi incitano la squadra, spuntano i primi adesivi: “Vialli for presidente”

Nonostante l’inizio in salita, con tante difficoltà e le due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, i tifosi della Sampdoria non hanno fatto mancare l’affetto alla propria squadra nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio. Oltre 300 i supporter blucerchiati presenti alla seduta odierna per incitare i calciatori in vista del difficile impegno di sabato a Napoli.

Un lungo e forte abbraccio per i ragazzi di Eusebio Di Francesco. E sono spuntati anche alcuni adesivi con la scritta inequivocabile: “Vialli for president”, facendo riferimento alla trattativa per l’acquisto del club da parte dell’ex bomber blucerchiato.