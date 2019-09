Sampdoria in crisi: l’iniziativa dei tifosi blucerchiati

La Sampdoria sta attraversando un momento veramente difficile, due brutte sconfitte nelle prime giornate di campionato per la squadra di Eusebio Di Francesco. I tifosi hanno deciso di lanciare un’iniziativa per mercoledì 11 settembre: tutti a Bogliasco per stare vicini alla squadra in vista della difficile trasferta di Napoli in programma dopo la sosta: “Il campionato e’ appena iniziato e i ragazzi hanno bisogno di noi, dei Sampdoriani, per dare subito una sterzata alla stagione, tutti insieme”, scrivono in un comunicato la Federclubs e i gruppi della Sud. “Non possiamo aspettare, questo dobbiamo fare. Questo sappiamo fare, meglio di qualsiasi altra cosa. E con noi ci dovra’ essere chi sente di poter dare qualcosa alla squadra, alla Sampdoria. Un’ora di permesso al lavoro? Ben investita se si tratta di un gesto d’amore per la Sampdoria”.