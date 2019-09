Sampdoria, ecco Rocha tra l’ammirazione per Cannavaro e i ricordi di papà: “Mi ha parlato molto di Cerezo”

“Sono molto grato al presidente per avermi dato questa opportunità, essere qui è un sogno che diventa realtà”. Sono le prime parole al sito ufficiale e da calciatore blucerchiato per Kaique Rocha, 18enne che arriva dal Santos e che ammira Fabio Cannavaro e la cultura italiana dei difensori. Il brasiliano ha firmato per la Sampdoria a pochi istanti dalla chiusura del mercato.

“Mio padre mi ha parlato molto di Toninho Cerezo, uno dei più forti centrocampisti brasiliani che in blucerchiato ha vinto lo scudetto nel 1990/91: è sicuramente un esempio da seguire anche se ovviamente in ruolo diverso dal mio. Mi considero un difensore veloce, con una buona visione di gioco. Il calcio italiano è più tattico rispetto a quello brasiliano, non vedo l’ora di poter giocare ma adesso penso a imparare e ad aiutare i compagni in allenamento, cercando di apprendere il più possibile da loro. Non mi piace parlare di obiettivi personali, siamo un grande gruppo e insieme possiamo fare cose importanti: spero di rendere felici i tifosi della Samp con il mio futebol”.