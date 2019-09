Sampdoria-Inter, Conte: “adesso la Juve? Ho visto la loro partita…”

“Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria, sono partite che devono essere chiuse subito. Invece nel secondo tempo e’ successo l’imponderabile: occasione per il terzo gol, espulsione e rete subita. Episodi del genere avrebbero potuto ammazzare chiunque ma noi siamo stati bravi, dalla panchina abbiamo equilibrato la formazione e trovato il terzo gol”. Sono le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria dell’Inter per 3-1 sul campo della Sampdoria. “Abbiamo cercato di attaccare anche in dieci, per il resto siamo stati bravi a difenderci e ci godiamo questa vittoria – ha detto ai microfoni di Sky – Rosso di Sanchez? Sono situazioni particolari, lo stesso Bastoni ha dovuto gestirsi dopo un giallo preso subito. E’ un’esperienza in piu’ che si aggiunge al nostro bagaglio per far sempre meglio: per fortuna una situazione del genere ci e’ capitata alla sesta di campionato, preferirei vivere serate piu’ tranquille”.

“Sfida con la Juve? Pensiamoci dopo, adesso c’e’ il Barcellona. Ho visto comunque qualche loro partita, sono molto forti e arrivano da otto scudetti di fila. Sono molto contento di arrivare allo scontro con 18 punti. Serve la mentalita’ giusta per vincere, non puo’ bastare giocare solo bene. L’idea nelle mie squadre c’e’ sempre stata, penso di essere sempre riuscito. Poi va un po’ a mode, ho notato che adesso in Italia in molti giocano a tre dietro”.