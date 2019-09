Sampdoria-Inter live, le formazioni ufficiali: Sanchez con Lautaro

Sampdoria-Inter live – Dopo la partita tra Juventus e Spal continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, in campo l’Inter che dovrà vedersela nell’insidiosa trasferta contro la Sampdoria. Partenza sprint della squadra di Antonio Conte che ha conquistato cinque vittorie consecutive ed adesso non ha intenzione di fermarsi, l’intenzione dei nerazzurri è quella di mandare un ulteriore messaggio alle dirette concorrenti per lo scudetti. Match da non sottovalutare contro il blucerchiti, l’avvio di stagione è stato horror, una sola vittoria in campionato e poi tutte sconfitte ma la squadra di Di Francesco in casa può sicuramente disputare una partita all’altezza. Le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18 su CalcioWeb.

Sampdoria-Inter live, le formazioni ufficiali

Sampdoria – Audero; Bereszynski, Chabot, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto, Murru; Rigoni, Quagliarella.

Inter – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez.