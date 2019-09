Sampdoria-Torino, le parole di Di Francesco e Mazzarri: il tecnico granata si lamenta del VAR

“Al di là della vittoria, meritata sotto tutti i punti di vista, è la prestazione che è stata entusiasmante. Oggi la squadra è stata in partita per tutti i 90′, dopo il gol abbiamo creato tante situazioni e occasioni. Avremmo meritato qualcosa di più ma è una vittoria che ci darà morale, non dev’essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza”. Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, dopo la vittoria sul Torino. Primo sorriso per i blucerchiati dopo tre sconfitte consecutive: “Abbiamo cercato l’equilibrio, in generale siamo stati compatti, il lavoro sta continuando. Sono gli atteggiamenti e i principi che fanno la differenza, al di là dei moduli”, ha spiegato il tecnico. “I tifosi? Li abbiamo trascinati di più con il nostro atteggiamento, la gente vuole vedere impegno e intensità. Stiamo crescendo fisicamente, migliorando i concetti difensivi e offensivi. Ora dobbiamo avere maggiore qualità nell’interpretazione del sistema”, ha concluso.

“Abbiamo fatto più noi la gara che loro, era una gara da pareggio ma un episodio ha fatto girare la partita a loro favore. Un Var più attento avrebbe visto che sul rinvio a Lyanco è stato spostato il piede con cui stava calciando”. Walter Mazzarri non ci sta e al termine della gara persa contro la Sampdoria in campionato torna sull’episodio del gol dei blucerchiati, a suo avviso da annullare. “Sta per calciare, si vede che non la prende per niente, se tocchi il piede mentre sta calciando è fallo – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – Per 50 minuti ho visto una grande partita del Toro. Rispetto al match con il Lecce ho visto una grande reazione, la squadra ha lottato, ad oggi abbiamo sbagliato clamorosamente solo la partita con il Lecce – ha concluso – Noi dobbiamo avere più fame degli altri, tutte le piccole possono metterti in difficoltà, è un campionato molto interessante quest’anno rispetto agli ultimi”.