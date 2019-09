Sampdoria, le ultime dal campo: oggi doppia seduta, Murillo influenzato

La Sampdoria ha eseguito quest’oggi una doppia seduta di allenamento nonostante la sosta del campionato e diversi nazionali assenti. Mancavano infatti i vari Bereszynski, Chabot, Colley, Ekdal, Jankto Linetty. I blucerchiati si sono concentrati in mattinata su lavori di forza in palestra e trasformazione sul campo, uniti ad esercitazioni tecnico-tattiche. Dopo una prima fase di attivazione, la squadra si è dedicata a una sessione pomeridiana di tattica e a una serie di partitelle a tema finali, alle quali hanno preso parte anche i giovani dell’Academy Emanuel Ercolano, Simone Giordano, Tommaso Maggioni, Marco Pompetti e Aris Sorensen. Murillo è rimasto a riposo per un leggero stato influenzale mentre Gonzalo Maroni ha proseguito il proprio percorso riabilitativo. Domani allenamento pomeridiano.