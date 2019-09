San Siro, due progetti per il nuovo stadio: i costruttori del New White Hart Lane favoriti [DETTAGLI e FOTO]

Entro il 10 ottobre il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrà dare una risposta sul progetto del nuovo stadio. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva invitato Inter e Milan a condividere le idee con i milanesi. Invito subito raccolti dai due club che sveleranno i progetti il 24 settembre. Dall’altra parte c’è in ballo la demolizione del Meazza, ancora ritenuto un simbolo della città e del calcio italiano che molti non vorrebbero vedere abbattuto. I nuovi progetti prevedono un ampliamento delle zone verdi attorno all’impianto, aree di intrattenimento e destinate allo shopping.

Come detto sono due i progetti rimasti in piedi. Populous, che fa base a Kansas City ma ha sedi in tutto il mondo, ha costruito il nuovo Wembley, l’Emirates di Londra, il Da Luz di Lisbona e il Soccer City di Johannesburg, teatro della finale mondiale a Sudafrica 2010. Il vero gioiello resta però il nuovo stadio del Tottenham, inaugurato ad aprile, un campo di calcio retrattile che permette di ospitare i match di Nfl in Europa, acustica studiata per ricreare l’ambiente del vecchio White Hart Lane e un colpo d’occhio esterno che lascia senza fiato.

La collaborazione tra lo studio Manica e Progetto Cmr ha una storia molto più recente. I progetti più interessanti sono quelli per la futura Cagliari Arena, che sostituirà la temporanea Sardegna Arena, e per il nuovo stadio di Padova. Secondo gli esperti, Populous è in netto vantaggio. In basso gli stadi progettati dai due colossi in gara.