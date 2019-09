San Siro, Pierfrancesco Maran: “Fossi in Inter e Milan mostrerei anche i progetti scartati”

“Mi sembrano tutti progetti interessanti, sia i due che ci hanno fatto vedere oggi, sia quello di Boeri che abbiamo visto dai giornali. Sarei curioso anche di vedere il quarto, di cui non sappiamo nulla. Io non avrei paura, se fossi Inter e Milan, di mostrare tutti i progetti, perché aiuta a far capire ai milanesi quali sono le alternative, anche indicando quali sono le criticità per cui magari gli altri due non andavano bene”. Lo ha affermato l’assessore all’Urbanistica e Verde del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, a margine dell’inaugurazione del nuovo parco Russoli di via Carlo Bo questo pomeriggio, in merito ai progetti per il nuovo stadio che Inter e Milan intendono costruire sull’area del Meazza e che hanno svelato questa mattina alla cittadinanza.

“I milanesi sono persone intelligenti – ha aggiunto Maran – e sanno che per scegliere uno stadio ci sono tanti elementi, non solo l’estetica. E anche indicare perché un progetto non va bene aiuta a capire perché alla fine quello che viene scelto è migliore”. L’assessore si e’ detto “molto contento che oggi ci sia stata questa presentazione, perché per i milanesi è più facile farsi un’idea chiara, avendo davanti non solo l’immagine del vecchio Meazza, ma sapendo quali possono essere le novità. Poi ora parte una discussione: le due squadre dicono che il Meazza non è riqualificabile e che bisogna fare una cosa nuova. Il Consiglio comunale valuterà se questa è la strada da prendere, ma lo si farà sapendo che, se si decide di abbandonare il Meazza, di fronte abbiamo vari progetti eccellenti. Quindi comunque vada, Milano avrà uno stadio che merita la Champions League” ha concluso Maran.