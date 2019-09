Sanchez, frecciate allo United: “Ero felice all’inizio, ma giocavo poco e non capivo perché…”

Alexis Sanchez ha scelto il ‘suo’ 7 come numero di maglia all’Inter. Ha potuto cambiare il cileno (visto che non è sceso in campo a Cagliari), che dall’11 è passato al numero che lo ha accompagnato sempre in carriera, numero lasciato libero da Icardi.

L’attaccante, alla BBC Sport, ha parlato della sua esperienza al Manchester United. “Sono stato felice anche lì, ma ho sempre detto ai miei amici: voglio giocare. Se mi avessero fatto giocare, avrei fatto il mio meglio. A volte giocavo 60 minuti, e poi non giocavo la gara successiva e non sapevo perché. Sono molto felice di essere andato allo United. L’ho sempre detto. È il club che ha vinto di più in Inghilterra. Quando sono andato lì dall’Arsenal è stato fantastico, ero felice, ma all’epoca lo United stava crescendo, stavano comprando i giocatori per vincere qualcosa. Volevo unirmi a loro e vincere tutto. Non mi pento di esserci andato”.