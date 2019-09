Schiacciato dalla porta di calcio: portiere in gravi condizioni

Dramma nelle ultime ore, un giovane portiere è infatti ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Perrino” di Brindisi per alcune lesioni, l’estremo difensore è stato schiacciato dalla porta di calcio, caduta durante l’allenamento. Nel dettaglio il portiere ha riportato un trauma cranio-facciale, subito dopo è stato effettuato un intervento chirurgico eseguito dai neurochirurghi per la rimozione di un ematoma cerebrale. Secondo la ricostruzione dei fatti il giovane portiere si sarebbe aggrappato alla traversa, la porta si è poi rovesciata colpendolo alla testa. La prognosi è riservata, sull’accaduto indagano i poliziotti del commissariato di Mesagne, la porta è stata sequestrata per accertare eventuali responsabilità.