Schone già pazzo del Genoa: l’ambientamento nel nuovo campionato ed il ‘ricordo’ dell’Ajax

“Non era previsto che lasciassi l’Ajax. Avevo pensato di guardarmi attorno per vedere se potesse esserci una nuova sfida per me. Il Genoa mi ha dato sin da subito buone sensazioni”. Sono le dichiarazioni di Lasse Schone, nuovo centrocampista del Genoa che si candida ad essere grande protagonista in stagione. “Io e mia moglie pensiamo che l’Italia sia un grande Paese, abbiamo trovato una cultura meravigliosa. Giocare in serie A e’ molto bello. All’inizio non e’ stato facile – ha detto il centrocampista danese – ma una volta abituato all’idea e’ stato bellissimo. Per il momento mi sto trovando molto bene”. Sull’ultima stagione con la maglia dell’Ajax. “Abbiamo avuto una stagione fantastica. Arrivare in semifinale in Champions e’ stato incredibile, tutta l’Europa faceva il tifo per noi. Non andare in finale pero’ e’ stata una delusione enorme, Spero di poter salutare i tifosi dell’Ajax molto presto. Sono un pubblico fantastico e mi mancheranno”, ha concluso Schone.