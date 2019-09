Scommesse, Inter favorita nel derby: Zidane a rischio esonero

Si gioca il derby di Milano valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Inter con i nerazzurri in vantaggio considerando l’inizio di stagione delle due squadre, gli uomini di Antonio Conte guidano la classifica con tre vittorie su tre partite disputate. Secondo le previsioni dei trader Inter favorita a 2,25. Si sale a 3,20 per il pareggio mentre la vittoria del Milan arriva a 3,30, i rossoneri non vincono un derby dal 2016, nell’ultimo incontro finì 3-2 per l’Inter. Entrambe hanno subìto solo una rete nelle prime tre giornate: l’Under quindi con meno di tre gol complessivi vale 1,70. Un ribaltone nel derby (quindi una vittoria dopo lo svantaggio iniziale) vale 12 volte la posta.

Scommesse anche sull’esonero di Zinedine Zidane. La possibilità del ribaltone entro la fine dell’anno è offerto a 2,40 sul tabellone Sisal Matchpoint. La quota per la sua conferma anche all’inizio del 2020, riferisce Agipronews, rimane favorita a 1,40.