Scontri tra tifosi, in Marocco finisce in tragedia: 1 morto e 5 feriti! [DETTAGLI]

Finisce in tragedia lo scontro tra tifosi avvenuto ieri sera a Casablanca. I supporter di Wydad Casablanca e AS FAR Rabat si sono infatti resi protagonisti di gravi incidenti in occasione della partita di di Coppa del Trono vinta per 3-1 dal Rabat. Il bilancio è di un morto e cinque feriti.

“Un gruppo di tifosi del Wydad Casablanca ha intercettato un veicolo che trasportava sostenitori dell’AS FAR Rabat, lanciandogli pietre prima che la situazione si intensificasse in scontri”, si legge in un comunicato ufficiale delle autorità marocchine. I cinque feriti sono stati portati in ospedale mentre una persona è morta dopo essere caduta dal veicolo. Sei persone sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento negli scontri.