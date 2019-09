La Serbia all’avanguardia: annunciata la costruzione di 6 nuovi stadi

La Serbia all’avanguardia con la costruzione di nuovi stadi, al massimo nel mese di aprile infatti inizieranno i lavori per la costruzione di sei nuovi impianti, una svolta per provare a rinnovarsi e diventare sempre più importanti anche con la Nazionale, l’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Aleksandar Vucic nel corso di una visita nella città meridionale di Leskovac, Vucic ha precisato che i nuovi stadi verranno realizzati, oltre che a Leskovac, a Subotica, Zajecar, Loznica, Kraljevo e Vranje. “Oggi abbiamo piu’ soldi di prima. Vogliamo realizzare adeguate infrastrutture per il Calcio, dobbiamo sviluppare il Paese, e vogliamo incrementare la crescita per poter aumentare salari e pensioni”, ha detto Vucic. “Abbiamo partecipato al mondiale, una squadra disputera’ la Champions League (Stella Rossa, ndr), un’altra l’Europa League (Partizan, ndr), si sono molto rafforzati altri club quali Vojvodina, Nis Cukaricki, Lucani”.