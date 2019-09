Serie A, l’analisi di Ranieri: “Bello il duello scudetto, bene Fonseca e Ribery”. Polemico sugli arbitri

Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport. L’ex allenatore della Roma ha parlato, oltre che delle voci di un suo approdo al Milan, anche di Serie A.

“E’ il campionato che ci si aspettava, la Juve è sempre lì e le altre che stanno lottando prima fra tutte l’Inter. Conte sta facendo un grande lavoro. Poi c’è l’Atalanta che si sta confermando, a parte la caduta in Champions, e poi c’è il Napoli che mi auguro possa inserirsi nella lotta scudetto. Credo che sarà un bel duello”.

Ranieri, da allenatore di esperienze, giudica il lavoro di due colleghi.

“Il lavoro di Conte e Sarri si inizia già a vedere: l’Inter ha già le caratteristiche del gioco di Conte, mentre Sarri ha un gioco un po’ diverso e che richiede tempo. Ma vedo che Pjanic sta già toccando tutti i palloni che vuole Sarri”.

L’obiettivo della Juventus è, come ogni anno, la Champions League.

“Vincere la Champions non è mai facile, devi trovarti nelle migliori condizioni a marzo nel momento decisivo: cosa gli manca? Vincere. Ha tutto, ma così come altre grandi squadre. Poi ogni anno ci sono delle sorprese, pensiamo al Tottenham. Alla Juve forse manca quel pizzico di fortuna di trovarsi al momento giusto con tutti i suoi effettivi”.

Impossibile non parlare di Roma.

“Fonseca mi pare si stia facendo capire, è un allenatore intelligente. La sua filosofia sta venendo fuori, i giocatori sembrano molto contenti e diciamo che è stata una scelta positiva. Deve andare avanti così per la sua strada. C’è un buon mix fra giovani ed esperti, sono convinto che la Roma farà un buon campionato”. Sul suo addio ai colori giallorossi, Ranieri ha detto: “Il mio addio era già concordato, lo sapevo al momento della firma. Non è stato un epilogo brutto per me, lo è stato sicuramente per De Rossi e Totti”.

Ranieri ha parlato anche della Fiorentina.

“Ribery mi ha sorpreso ed è uno dei più grandi acquisti: è un grande professionista, un ragazzo volenteroso e sono contento per la Fiorentina. Montella sta facendo una grande lavoro, sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Complimenti a lui e a chi ha preso Ribery”.

Altra ex squadra di Ranieri è il Cagliari, che nell’anno di centenario spera di regalarsi traguardi importanti.

“Faccio i complimenti a Giulini che sta facendo ottime cose, mi auguro Nainggolan possa fare la differenza. Io mi auguro che il Cagliari possa lottare per l’Europa, ma senza montarsi la testa perchè il campionato è lungo”.

Capitolo arbitri, per Ranieri c’è un problema di fondo.

“Il VAR? Gli errori in Italia sono sempre sempre meno, noto che alcuni arbitri siano restii ad andare al Var e invece dovrebbero farlo di più”.

Nelle prime giornate si è evidenziato il problema del razzismo. In particolare Juan Jesus ha denunciato insulti sui social.

“Mi auguro si prosegua su questa linea perchè le famiglie debbano poter andare allo stadio senza aver paura”.

Le ultime parole sono per la Nazionale e per il lavoro di Mancini.

“La Nazionale? Ci sono dei cicli, stiamo tornando ad avere dei buoni giocatori e ora aspettiamo il ‘crack’: quei giocatori alla Baggio, alla Riva, alla Totti, che poi ti fanno vincere. Mancini sta facendo un ottimo lavoro. Tonali mi auguro diventi il nuovo Pirlo, mi auguro il suo carattere sia forte. Poi vedremo, tecnicamente mi sembra molto molto bravo e Cellino lo sta coccolando. Sensi mi ha sorpreso per la tranquillità con cui gioca, è sui palcoscenici importanti che si vede la qualità di in giocatore e lui lo sta facendo”.