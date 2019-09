Serie A, la FLOP 11 di CalcioWeb della 2^ giornata: Koulibaly disastroso, male Cerri e Lapadula

E’ andata in archivio la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha portato importanti indicazioni in vista del proseguo del torneo, è il momento dei bilanci anche considerando la pausa per le Nazionali. Nel primo match successo nel finale del Bologna contro la Spal, gli anticipi del sabato hanno visto il successo del Milan contro il Brescia ed il big match tra Juventus e Napoli, partita incredibile che si è conclusa con il successo dei bianconeri con il risultato di 4-3. La domenica si è aperta con il pareggio nel derby tra Lazio e Roma, nelle partire serali colpi grossi da parte di Torino e Inter che hanno superato rispettivamente Atalanta e Cagliari, vittorie facili per Sassuolo e Parma contro Sampdoria e Udinese, bene anche il Genoa contro la Fiorentina, ok il Verona nello scontro salvezza contro il Lecce.

Tanti calciatori sono stati protagonisti in… negativo. Tra i pali prestazione da dimenticare per il portiere Musso che ha raccolto il pallone dalla rete per ben tre volte, brutta sconfitta per l’Udinese in casa contro il Parma. Partita da dimenticare per la Sampdoria, in particolar modo da inserire nella classifica dei flop il difensore Murillo ed il centrocampista Vieira, quest’ultimo autore di un brutto fallo da espulsione. Negativa la partita Toloi nell’Atalanta contro il Torino, avvio di stagione difficile per lo juventino de Ligt, male nella mediana Tachtsidis e Ruiz. In attacco male il napoletano Insigne, due prime punte hanno deluso: Lapadula e Cerri. Tra gli allenatori inevitabile il premio di peggiore ad Eusebio Di Francesco, altra debacle per la Sampdoria contro il Sassuolo.

Ecco la FLOP 11 di CalcioWeb: Musso, Murillo, Toloi, Koulibaly, De Ligt, Tachtsidis, Vieira, Ruiz, Cerri, Insigne, Lapadula. All. Di Francesco