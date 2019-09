Serie A, le ultime dai campi: emergenza difesa al Napoli, recupera Cristiano Ronaldo, rientra Immobile

La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma già si pensa al prossimo turno che si preannuncia ricco di emozioni, avvincente la lotta per scudetto con Juventus, Napoli ed Inter in corsa, così come quella per la zona Champions League, Europa League e salvezza. Ecco le ultime dai campi.

TORINO – Subito in campo dopo la vittoria contro il Milan, adesso a sfida al Parma. Sessione defaticante per i calciatori reduci dal match con i rossoneri, lavoro sulla parte atletica e poi partita a tempo e campo ridotti per tutti gli altri elementi, Lukic di nuovo in gruppo.

NAPOLI – Emergenza in difesa in vista della sfida contro il Brescia, lavoro differenziato anche per Maksimovic, difficile un rientro, Luperto dovrebbe fare coppia con Manolas. Per quanto riguarda le corsie basse ci dovrebbe essere ancora Mario Rui a sinistra con Malcuit a destra. A centrocampo ritorna Fabian con Allan. Callejon a destra con Younes a sinistra. In attacco Llorente dall’inizio con Mertens.

JUVENTUS – L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha convocato 20 giocatori per il match di domani alle 15 all’Allianz Stadium contro la Spal, torna Cristiano Ronaldo. Questo l’elenco: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Beruatto, Buffon.

LAZIO – Torna Immobile dopo la panchina punitiva contro l’Inter. Inzaghi potrà contare nuovamente su Radu, ballottaggio tra Correa e Caicedo: nell’allenamento mattutino odierno è stato provato l’argentino ma le quotazioni di Caicedo rimangono alte. Rientro per Leiva a centrocampo, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto.

ATALANTA – Turnover per Gasperini. Contro il Sassuolo spazio in difesa a Masiello e Djimsiti, mentre sulla trequarti riposerà uno tra Gomez e Ilicic. Torna Zapata, ancora out invece Muriel. Per il Sassuolo a centrocampo torna Duncan dopo il turno di stop, mentre in attacco Defrel in campo.

GENOA – Romero, Zapata e Criscito confermati in difesa, a centrocampo l’unico dubbio potrebbe essere tra Lerager e Saponara, con il primo favorito. In attacco testa a testa Pandev-Pinamonti.

BOLOGNA – Scontro salvezza contro l’Udinese, al centro della difesa tornerà Danilo per Bani, per la fascia in pole Mbaye. In avanti potrebbe essere arrivata l’ora di Skov Olsen per Orsolini o Sansone, come prima punta Santader dal primo minuto.

VERONA – Mister Juric avrà nuovamente a disposizione il difensore Kumbulla che rientra dalla squalifica, mentre ci sono ancora dubbi sulle condizioni di Di Carmine, dal primo minuto Stepinski.

SAMPDORIA – Con Murillo squalificato dopo l’espulsione contro la Fiorentina, probabile chance per Chabot anche se si cercherà il recupero in extremis di Ferrari. A centrocampo Linetty dal primo minuto mentre Rigoni prenderà il posto di Ramirez, out Gabbiadini per affaticamento muscolare.

LECCE – Liverani conferma l’11 anche contro la Roma. Mister Liverani potrà contare sulla disponibilità di quasi tutti i componenti della rosa, fatta accezione per Fiamozzi, Meccariello e Dell’Orco, da verificare le condizioni di Farias, Lapadula e Tachtsidis.

PARMA – Il club ha reso noto che “Yann Karamoh e’ rimasto a riposo in seguito all’estrazione dentale a cui e’ stato sottoposto ieri, mentre Alberto Grassi ha svolto un programma di lavoro differenziato”.

MILAN – Presente oggi in gruppo Paquetà, ormai recuperato dopo il problema al flessore della coscia sinistra, si gioca il posto con Calhanoglu in mediana, o Suso sulla trequarti. Verso la conferma Piatek e Leao.

UDINESE – Mandragora e Fofana si fanno preferire rispettivamente su Walace e Barak, in attacco Okaka con Lasagna.

FIORENTINA – Benassi avanza la sua candidatura per una maglia da titolare sulla linea mediana, mentre in attacco Vlahovic sembra in vantaggio su Boateng, in difesa confermati Milenkovic, Pezzella e Caceres.