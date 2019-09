Serie A, le ultime dai campi: la situazione degli infortuni di Danilo, Ceppitelli e Iago Falque

La Serie A si è fermata per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre comunque continuano la preparazione in vista della terza giornata di campionato. Penultimo allenamento della settimana per la Lazio, la squadra ha svolto principalmente un lavoro tecnico poi esercitazioni sulle due fasi di gioco a metà campo prima di concludere la seduta con una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde, ben 10 i calciatori impegnati con le proprie nazionali durante la sosta del campionato, la notizia positiva riguarda il graduale recupero di Jordan Lukaku, assenti Durmisi e Jorge Silva. Luca Ceppitelli del Cagliari ha svolto parte dell’allenamento con la squadra per un leggero affaticamento muscolare mentre Fabrizio Cacciatore ha proseguito la sua tabella di lavoro personalizzata.

Novità in casa Sampdoria. Ancora assenti i nazionali Bartosz Bereszynski, Julian Chabot, Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto e Karol Linetty, il tecnico Di Francesco ha concesso mezza giornata libera in più a Gonzalo Maroni (iter di recupero agonistico) e Kaique Rocha (già rientrato in Brasile per ottenere il visto necessario per giocare in Italia). Il Napoli ha disputato una partita contro la Primavera sul campo 2, risultato di 5-0: tripletta per Younes e gol di Callejon e Di Lorenzo. Per il Bologna Danilo ha svolto terapie per un risentimento alla coscia destra.

Buone notizie in casa Torino, Simone Edera e Iago Falque hanno svolto l’intera sessione regolarmente con i compagni, mentre Simone Zaza è rientrato in gruppo, non disputando tuttavia la partita a tempo e campo ridotto. Rosa dell’Atalanta ridotta all’osso, ben tredici i giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive selezioni. Si tratta di Barrow (insieme al Primavera Colley) con il Gambia, de Roon con l’Olanda, Djimsiti con l’Albania, Freuler con la Svizzera, Gollini con l’Italia, Ilicic con la Slovenia, Kjaer con la Danimarca, Malinovskyi con l’Ucraina, Muriel e Zapata con la Colombia, Pašalic con la Croazia, Arana e Ibañez con l’U23 del Brasile. Per il Milan ancora lavoro differenziato per Biglia, mentre si e’ visto sul campo Theo Hernandez, che ha svolto parte della seduta con i compagni. In casa Juve si sono aggregati al gruppo, come da programma, Douglas Costa e Gonzalo Higuain.

Verona ko contro il Lubiana, la squadra di Juric passa in vantaggio al 4° con Verre, ma la reazione degli ospiti non si fa attendere. Al 17° arriva il pareggio di Javic, al 36′ è Boackye a siglare l’1-2. Questa la formazione schierata da Juric: Berardi, Gunter (dal 5′ st Faraoni), Dawidowicz, Bocchetti, Vitale, Henderson (dal 10′ st Lucas), Pessina, Zaccagni (dal 1′ st Pazzini), Empereur, Verre, Stepinski (dal 30′ st Yeboah). Successo invece per l’Udinese contro il Pordenone, i bianconeri di mister Tudor si sono imposti per 2-0 sui “ramarri” di Tesser, neo-promossi in Serie B, in gol Teodorczyk al 28° del primo tempo su rigore e di Pussetto al 4° della ripresa, su assist di Mandragora. Questo lo schieramento delle due squadre: UDINESE (3-4-1-2): Musso (1’st Nicolas); Becao (36’st Mazzolo), De Maio, Nuytinck; Sema, Walace, Jajalo (1’st Kubala), Mandragora; Pussetto; Barak, Teodorczyk. PORDENONE (3-4-1-2): Di Gregorio; Almici (20’st Almici), Barison (40’pt Bassoli), Camporese (33’st Vogliacco); De Agostini (20’st Zanon), Gavazzi (11’st Zammarini), Burrai (38’st Stefani), Pasa (44’st Bric); Chiaretti (20’st Ciurria); Monachello (1’st Strizzolo), Candellone (33’st Pinto).