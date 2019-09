Serie A, le ultime dai campi: ancora out Nainggolan, novità al Genoa, si ferma Barillà

Alcune squadre in campo per la giornata di Champions League ed Europa League, altre invece pensano già alla prossima giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ecco le ultime dai campi, importanti indicazioni dagli allenamenti.

NAPOLI – Grande entusiasmo in casa Napoli dopo il successo nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Squadra divisa in due gruppi, chiusura con esercitazioni di cross e tiri in porta. Tonelli prosegue nella sua tabella personalizzata.

CAGLIARI – Ancora out Nainggolan, il belga oggi ha proseguito con il lavoro personalizzato dopo il fastidio muscolare al polpaccio sinistro lamentato la scorsa settimana. Gli indiziati a lasciare il posto nell’undici titolare sono Cacciatore e Castro, scaldano i motori sia Pinna in difesa che Birsa sulla trequarti.

GENOA – Andreazzoli prepara il turnover. Si candida per una maglia da titolare in attacco Favilli al posto di Pinamonti, chance per Saponara a centrocampo al posto di Lerager, probabile il debutto dell’ex cagliaritano Pajac sulla fascia sinistra di centrocampo, con Barreca in panchina, si scalda anche l’esterno danese Ankersen.

UDINESE – Arrivano buone notizie per il tecnico Tudor, dopo Stefano Okaka recupera anche William Troost-Ekong, il difensore ha smaltito l’affaticamento muscolare.

BOLOGNA – Danilo prosegue il suo percorso riabilitativo con una seduta differenziata.

LECCE – Meccariello, Fiamozzi e Dell’Orco hanno lavorato in differenziato.

SAMPDORIA – Partitelle a campo ridotto per i blucerchiati alle quali hanno partecipato anche due giocatori della Primavera, Bahlouli e Pompetti. Individuale programmato per Maroni.

TORINO – Lukic ha svolto un programma personalizzato in seguito al trauma contusivo al polpaccio destro subito con la nazionale serba mentre Parigini ha lavorato inizialmente sulla preparazione atletica per poi chiudere con il resto della squadra.

PARMA – Bruno Alves ha lavorato con i compagni mentre Dermaku è rimasto a riposo per una gastroenterite non febbrile. Barilla è stato sottoposto a terapie per un trauma contusivo alla gamba posteriore sinistra. Differenziato per Grassi, Kucka e Scozzarella.