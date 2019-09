Serie A, le ultime dai campi: la Roma perde Smalling, problemi anche per Torino, Cagliari e Udinese

La Serie A torna in campo per la terza giornata del campionato, si preannuncia un turno scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si apre con la sentita partita tra Fiorentina e Juventus, poi in campo Roma ed Inter. Nel lunch match della domenica in campo Genoa e Atalanta, poi diversi scontri per la salvezza, la Lazio impegnata sul campo della Spal, la Roma affronta il Sassuolo, il Milan contro l’Hellas, ecco tutte le ultime dai campi.

GENOA, I DUBBI DI ANDREAZZOLI – Qualche dubbio per l’allenatore Andreazzoli, in difesa spazio a Romero, Zapata e Criscito. In dubbio Lerager, pronto eventualmente Saponara, conferma per Radovanovic con Schone, da valutare Kouame, l’eventuale sostituto sarebbe Pandev, Ankersen e Goldaniga in panchina.

CAGLIARI, IN DUBBIO ANCHE CEPPITELLI – Qualche problema di troppo per Maran che deve fare i conti anche con lo stop di Nainggolan. Gli infortunati sono Pavoletti, Cragno e Farago’,il tecnico dovrà fare i conti con gli acciacchi di Ceppitelli e Mattiello che nel corso della settimana hanno lamentato qualche fastidio.

SPAL, RECA PRONTO ALL’ESORDIO – Dubbi per Semplici riguardanti il portiere Berisha che ha saltato la gara di qualificazione degli Europei per un affaticamento all’adduttore della coscia destra, eventualmente pronto Letica. In difesa accanto a Vicari dovrebbero agire Tomovic e Igor in ballottaggio con Cionek e Felipe. Conferme per Kurtic e Missiroli.

UDINESE, OUT OKAKA – Tudor dovrà rinunciare ad Okaka, i bianconeri perdono anche Ekong per risentimento muscolare, al suo posto in campo De Maio, a sinistra in vantaggio Sema, davanti recupera De Paul che farà coppia con Lasagna.

TORINO, FASTIDIO PER LUKIC – Out il centrocampista Lukic a causa di un fastidio al polpaccio destro avvertito con la nazionale serba, sarà sicuramente assente contro il Lecce.

NAPOLI, I CONVOCATI DI ANCELOTTI – Questi i convocati del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, per la sfida di domani contro la Sampdoria: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

ROMA, SI FERMA SMALLING – Altra tegola per la Roma, si ferma Smalling, per il centrale affaticamento muscolare che lo mette a grosso rischio per la sfida contro il Sassuolo, in media sia Veretout che Crstiante con Mkhitaryan sulla fascia destra.

PARMA, LAVORO DIFFERENZIATO PER TRE – Alberto Grassi e Matteo Scozzarella hanno svolto un lavoro differenziato. Juraj Kucka ha svolto un programma di lavoro differenziato per un risentimento ai muscoli posteriori della gamba destra.