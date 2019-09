Serie B, anticipi e posticipi della settima ed ottava giornata di andata

Il campionato di Serie B ha già regalato importanti indicazioni dopo le prime giornate di campionato, nelle prossime partite il torneo si preannuncia sempre più scoppiettante con tante squadre in lotta per la promozione diretta me il campionato è anche avvincente per quanto riguarda la zona playoff e la salvezza. Nelle ultime ore la Lega B ha annunciato anticipi e posticipi per la settima e l’ottava giornata di campionato.

7a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 4 ottobre 2019 ore 21.00 PERUGIA – PISA

Sabato 5 ottobre 2019 ore 15.00 COSENZA – VENEZIA

ore 15.00 CROTONE – V. ENTELLA

ore 15.00 LIVORNO – CHIEVOVERONA

ore 15.00 PORDENONE – EMPOLI

ore 15.00 SPEZIA – BENEVENTO

ore 18.00 TRAPANI – JUVE STABIA

Domenica 6 ottobre 2019 ore 15.00 CREMONESE – CITTADELLA

ore 15.00 SALERNITANA – FROSINONE

ore 21.00 ASCOLI – PESCARA

8a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 18 ottobre 2019 ore 21.00 CITTADELLA – COSENZA

Sabato 19 ottobre 2019 ore 15.00 JUVE STABIA – PORDENONE

ore 15.00 PESCARA – SPEZIA

ore 15.00 VENEZIA – SALERNITANA

ore 15.00 V. ENTELLA – TRAPANI

ore 18.00 BENEVENTO – PERUGIA

Domenica 20 ottobre 2019 ore 15.00 CHIEVOVERONA – ASCOLI

ore 15.00 PISA – CROTONE

ore 21.00 EMPOLI – CREMONESE

Lunedì 21 ottobre 2019 ore 21.00 FROSINONE – LIVORNO