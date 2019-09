Serie C, Carrarese-Alessandria: arrestato un altro tifoso

Arriva anche il terzo arresto per gli scontri avvenuti nel pre-partita dell’incontro di serie C Carrarese-Alessandria domenica scorsa allo stadio dei Marmi di Carrara culminati con il ferimento di otto poliziotti. Lo rende noto la questura di Massa Carrara. L’arrestato è un altro giovane tifoso dell’Alessandria, identificato grazie alle immagini rinviate dalle telecamere dello stadio e alla collaborazione fornita dai colleghi della Digos di Alessandria. L’arrestato deve rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale aggravati dal fatto di averli commessi in occasione dello svolgimento della partita. Sempre stamani il gip di Massa ha convalidato l’arresto in flagranza di domenica nei confronti di un esponente della tifoseria ospite, emanando nei suoi confronti un provvedimento di obbligo di presentazione in occasione e durante lo svolgimento di manifestazioni sportive. Ieri era stato arrestato un tifoso della Carrarese.