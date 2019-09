Serie C, l’esito del ricorso presentato dal Cerignola: la decisione del Tar

Niente da fare per il Cerignola, è infatti arrivata la decisione sul ricorso presentato al Tar del Lazio per la ‘promozione’ nel campionato di Serie C. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la sospensione dei provvedimenti con cui il Coni aveva ammesso il club in Serie C, la decisione è stata rinviata all’11 febbraio, momento in cui non sarà più possibile ottenere il ripescaggio per ovvi motivi a campionato da tempo iniziato. Ecco il comunicato.

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie la domanda cautelare e per effetto:

– Sospende i provvedimenti impugnati

– Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del giorno 11.2.2020 (11 febbraio)”