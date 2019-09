Serie C, febbre tifosi: 102.550 gli abbonamenti sottoscritti!

102.550 volte Lega Pro! Tanti sono gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi della Serie C per seguire la propria squadra del cuore: un trionfo di numeri e di passione che rappresenta un vero patrimonio.

La prova dell’importanza dell’identità territoriale, del senso di appartenenza con la squadra che molto spesso porta il nome della propria città, piccola o grande che sia in un campionato che regala emozioni continue. E’ stata superata la soglia dei 100.000 abbonamenti e questo non può che essere motivo di orgoglio per tutta la Serie C. Un numero che non è ancora definitivo: alcune società hanno chiuso la loro campagna abbonamenti ma la maggior parte lo farà la settimana prossima. Poi ci sono realtà differenti che portano a scelte diverse: la Reggiana ha derogato la chiusura, il Fano ha addirittura deciso di riaprire la campagna abbonamenti, la Pro Vercelli lascia aperta la possibilità di acquistare la tessera per tutta la stagione. Molti club hanno battuto il proprio record puntando su prezzi bassi e riduzioni. Alcune come l’Avellino hanno iniziato tardi ma la passione avellinese ha risposto immediatamente con generosità. La Ternana è al primo posto con 12.005 abbonamenti con prezzi simbolici per l’acquisto di curve e tribune. Sessanta club spinti dall’entusiasmo regalano un risultato straordinario.