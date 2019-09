Serie C Girone B, il numero di spettatori dell’ultima giornata: testa a testa Reggiana-Triestina

Nel weekend è andata in scena la giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni nel Girone B con un torneo che può essere considerato più avvincente che mai. Nel primo match pareggio casalingo del Carpi che non è andato oltre l’1-1 nella gara contro il Vicenza, blitz importante del Cesena sul campo del Virtus Verona, molto bene anche il Piacenza contro la Triestina. Una sola squadra fa valere il fattore campo, stiamo parlando della Vis Pesaro che ha avuto la meglio della Pergolettese, tantissimi i pareggi, 1-1 tra Arignano-Gubbio, Fano-Ravenna e Rimini-Sudtirol, 2-2 invece tra Reggio Audace e Imolese. Al primo posto della giornata Reggiana-Imolese con 5.643 mentre di media continua a guidare la classifica il Siena.

SERIE C GIRONE B, IL NUMERO DI SPETTATORI DELL’ULTIMA GIORNATA

REGGIANA-IMOLESE 5643 TRIESTINA-PIACENZA 5465 VIS PESARO-SAMBENEDETTESE 2288 CARPI-VICENZA 2.106 RIMINI-SUDTIROL 1991 FERMANA-FERALPISALO’ 1.418 FANO-RAVENNA 1.057 VIRTUS VERONA-CESENA 845 ARZIGNANO-GUBBIO 345

LA MEDIA SPETTATORI DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B