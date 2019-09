Serie C, la media spettatori del girone A: il Novara comanda, male Renate e Juventus U23

Il campionato di Serie C ha già regalato spettacolo nelle prime due giornate. Nel girone A comandano in 4. Sono, infatti, a punteggio pieno Renate, Como, Monza e Olbia. Entusiasmo in campo che non si è ripercosso sulle tribune. Infatti, analizzando i dati sugli spettatori, il Girone A risulta essere quello con meno spettatori totali. Poco più di 30000 anime sugli spalti di piazze comunque importanti come Vercelli, Novara, Monza, Siena. Dati imbarazzanti per Renate (in testa alla classifica punti) Juventus Under 23, Gozzano, Giana Erminio e Pistoiese, tra le squadre che non raggiungono nemmeno le 1000 presenze sugli spalti. Questa la classifica completa.

MEDIA SPETTATORI SERIE C GIRONE A