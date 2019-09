Serie C, la media spettatori del girone C: Ternana, Bari, Catania e Reggina, che spettacolo sugli spalti!

Il girone C si presentava sulla carta come il più equilibrato e spettacolare. E così è stato nelle prime due giornate. Tante piazze storiche pronte a dare battaglia e che hanno regalato spettacolo in campo e sugli spalti. A guidare la classifica sono Catania, Viterbese e Ternana tutte a quota 6 punti. Ma a giocarsi la promozione fino alla fine ci saranno anche Catanzaro, Bari e Reggina. Come detto, spettacolo anche sulle tribune degli stadi del girone meridionale. Il girone C è quello con più spettatori totali e con la media più alta di presenze. A guidare è la Ternana, fanalino di coda (escludendo il Teramo che non ha ancora giocato in casa) è il Rende.

MEDIA SPETTATORI SERIE C GIRONE