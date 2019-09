Serie A, la TOP 11 di CalcioWeb della 4^ giornata: Caputo e Llorente, domenica perfetta

La Serie A inizia ad entrare nel vivo, andata agli archivi la quarta giornata da domani si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Nel frattempo, volendo concentrarci sull’ultimo weekend, spiccano come sempre i migliori, che si sono distinti per prestazioni eccellenti, gol decisivi o giocate importanti. Ecco la TOP 11 di CalcioWeb della quarta giornata.

In porta, l’unico a salvarsi del Milan dopo il derby: Gigio Donnarumma. Nel primo tempo respinge di tutto, pure i moscerini che passano a San Siro, nel secondo non può nulla su Brozovic e Lukaku. In difesa, conferma per Godin dopo essere stato nella TOP di CalcioWeb della scorsa settimana. Il difensore è abituato a questi tipi di match e lo dimostra ampiamente. Poi due marcatori: Kolarov e Castagne. Il primo è protagonista del momentaneo vantaggio giallorosso, il secondo segna in zona Cesarini permettendo all’Atalanta di trovare un pareggio insperato. Il centrocampo è sinonimo di classe ed esperienza: primo gol in Serie A per Frank Ribery, che sembra essersi calato perfettamente nella realtà italiana, mentre Brozovic suggella una grande prestazione con la rete che sblocca la gara nel derby. Capolavoro, purtroppo invano per lui ed il Verona, da parte di Veloso, mentre Romulo è decisivo nel successo del Brescia a Udine. Davanti, grandi goleador. Ciccio Caputo finalizzatore perfetto di un Sassuolo che ha girato a meraviglia contro la Spal. Impatto devastante di Llorente con il nostro campionato, doppietta a Lecce dopo il gol a Liverpool. Dzeko ancora decisivo: il bosniaco regala al fotofinish i tre punti alla Roma in quel di Bologna. Chi deve ringraziare Dzeko è però mister Fonseca, che si guadagna la palma di migliore di giornata. Settimana perfetta per il portoghese, che dopo aver battuto Sassuolo e Basaksehir sbanca il Dall’Ara, campo di una squadra imbattuta fino a ieri.

(4-3-3): Donnarumma; Kolarov, Godin, Castagne; Ribery, Brozovic, Veloso, Romulo; Caputo, Llorente, Dzeko. All. Fonseca.