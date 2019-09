Shock a Telelombardia: “Per fermare Lukaku ci vogliono 10 banane”, opinionista licenziato in diretta [VIDEO]

Shock negli studi di Telelombardia. Durante la trasmissione Top Calcio 24, l’opinionista Luciano Passirani ha utilizzato un’espressione razzista per definire la forza dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku: “O c’hai 10 banane e gliele dai, oppure non lo fermi”, la frase pronunciata.

Licenziamento in tronco dalla trasmissione, con il direttore del programma Fabio Ravezzani che ha denunciato l’accaduto: “Nonostante le scuse, l’opinionista non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni”. Di seguito il video.

🔊🎙️ Incredibile l’opinionista Luciano #Passirani in diretta su Romelu #Lukaku: “Questo nell’uno contro uno ti uccide, se gli vai contro cadi per terra, o hai dieci banane per mangiare che gliele dai, altrimenti…”. Dalla trasmissione fanno già sapere che non sarà più invitato⛔ pic.twitter.com/eLcbpZvbAL

— Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) September 15, 2019