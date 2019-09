Spal-Lazio 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Kurtic eroe [FOTO]

Spal-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – Anche l’altro match delle 15 di questa domenica di Serie A, quello tra Spal e Lazio in scena al Paolo Mazza di Ferrara, si è appena concluso. I ragazzi di Semplici alla ricerca dei primi punti dopo le sconfitte alle prime due di campionato, quelli di Inzaghi nel segno della continuità in seguito alla vittoria di Genova e al pari nel derby contro la Roma. Ecco di seguito le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY della partita.

Spal (3-5-2): Berisha 6; Cionek 6, Vicari 6.5, Tomovic 5 (80′ Felipe sv); D’Alessandro 6 (73′ Sala 6), Murgia 6, Missiroli 6.5, Kurtic 7.5, Reca 6 (63′ Strefezza 6); Petagna 7, Di Francesco 6.5.

Lazio (3-5-2): Strakosha 5.5; Patric 5.5 (48′ Vavro 6), Acerbi 5.5, Radu 5.5; Lazzari 6, Parolo 5.5, Leiva 5.5 (68′ Milinkovic 6), Luis Alberto 6, Lulic 6; Immobile 7, Caicedo 6 (68′ Correa 6).