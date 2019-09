Spal-Lecce, le parole di Liverani alla vigilia: “Partita importante, ma non dobbiamo viverla con ansia”

“La differenza tra la gara vinta a Torino e la sconfitta di domenica con il Napoli sta nell’attenzione che ci abbiamo messo a livello tecnico. A Torino abbiamo sofferto ugualmente ma siamo stati bravi da quel punto di vista”. Con queste parole il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, torna sul ko casalingo contro gli azzurri di Ancelotti. Domani sarà di nuovo campionato e bisogna voltare pagina. Liverani analizza qualche difetto attribuito ai suoi, ma che non lo rende particolarmente teso: “Non sono preoccupato per i gol subiti, lo sarei se vedessi la squadra non lavorare e se le reti incassate fossero arrivate a difesa schierata. Sicuramente c’è da lavorare perché non possiamo subire tanto, anche se bisogna considerare che siamo una squadra che cerca di proporre gioco”, ha aggiunto il tecnico dei salentini.

“In questo momento del campionato quello che devo cercare di fare è dare un minutaggio discreto a tutti i componenti della rosa – ha spiegato Liverani -. Quello di domani uno scontro diretto? Magari tutti pensavano che avremmo vinto la gara casalinga con il Verona e che poi avremmo perso a Torino, ma non è andata così La partita con la Spal è importante, ma non dobbiamo viverla con ansia”.