Spal-Lecce, Semplici: “Dobbiamo riscattarci, abbiamo tutti i mezzi per fare bene”

Leonardo Semplici si attende una pronta reazione contro il Lecce dopo la brutta sconfitta incassata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Assente D’Alessandro, costretto a un lungo stop dopo l’infortunio, mentre il resto del gruppo è a disposizione. Semplici cambierà qualche interprete e chiede di più ai suoi: “Mi aspetto una reazione attraverso una prestazione diversa. Ci vuole intensità e voglia di fare la partita, cose che sono mancate nel secondo tempo col Sassuolo . Ripartiamo dalle nostre certezze tattiche, con anche le varianti attuate con Lazio e Sassuolo. Vedremo – continua Semplici – se dare spazio a chi ha giocato meno, ma la squadra deve trovare gli equilibri. L’atteggiamento del secondo tempo di Reggio Emilia non mi è piaciuto perché siamo stati passivi e non presenti nella gara. E’ mancato un certo tipo di reazione per poi portarci a ribaltare la situazione come successo contro la Lazio. Sugli esterni anche Di Francesco potrà rendersi utile una volta che avremo maggior equilibrio date le sue caratteristiche, che lo portano ad essere più abile dal centrocampo in avanti rispetto alla fase difensiva”.

Uno sguardo all‘avversario. “Con le grandi le motivazioni vengono da sé mentre contro le nostre pari bisogna sempre dare qualcosa di più. Sia tatticamente che mentalmente non è una partita facile da preparare. Abbiamo i mezzi per fare una buona gara e dobbiamo riscattarci davanti al nostro pubblico che dobbiamo ringraziare visto che anche sul tre a zero hanno continuato a spingerci. Bisogna darsi una mossa perché sappiamo quale sarà il nostro percorso, fatto anche di sconfitte delle quali bisogna far tesoro. Non abbiamo il tempo dell’anno passato e i concetti vanno assimilati prima perché dovremo abituarci anche a stare nelle ultime tre senza fare pensieri negativi”.