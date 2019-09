Spal, il presidente Mattioli avverte Semplici: l’ultimatum all’allenatore

Pesante sconfitta in campionato della Spal davanti al pubblico amico contro il Lecce, la posizione di classifica fa già paura, il presidente Mattioli avverte il tecnico Semplici in vista delle prossime partite. Il primo messaggio è arrivato dal patron spallino Simone Colombarini. “Il mister deve tirare fuori il meglio da ciascun giocatore. Sappiamo che le qualita’ ci sono, ma il gioco di squadra e’ mancato. Va trovata la determinazione all’interno. Di sicuro abbiamo un valore piu’ alto”. Anche il presidente biancazzurro Valter Mattioli non ha avuto peli sulla lingua: “Non vorrei vedere mai piu’ partite del genere. Troppi gli errori commessi. Dobbiamo lavorare e il mister deve trovare delle soluzioni. Voglio una squadra che lotta, giocatori piu’ determinati”. I tifosi sono delusi dal rendimento della squadra e hanno mandato chiari messaggi ai calciatori come il “tirate fuori gli attributi”.