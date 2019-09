Spettatori Serie C Girone A, la 4^ giornata e la media: il Monza in testa

SPETTATORI SERIE C GIRONE A – E’ andata in archivio la 4^ giornata del campionato di Serie C, il torneo è entrato nella fase calda e sono arrivate già le prime indicazioni. Nel primo match del sabato successo del Monza contro la Pro Vercelli, continua la marcia della squadra del presidente Berlusconi che punta senza mezzi termine al salto di categoria senza passare dai playoff, fino al momento bottino pieno e primo posto. Grande spettacolo anche nella giornata di domenica, in particolar modo da segnalare i blitz in trasferta di Siena e Alessadria che hanno superato Lecco ed Olbia, gol e spettacolo tra Juventus U23 e Pro Patria, finisce sul risultato di 2-2, sorpresa Renate che ha vinto anche contro il Como. Ecco la classifica degli spettatori nel Girone A,

LA CLASSIFICA DELLA 4^ GIORNATA

MONZA-PRO VERCELLI 4.004 LECCO-SIENA 1.906 OLBIA-ALESSANDRIA 1.359 CARRARESE-PISTOIESE 1.336 GOZZANO-GIANA 1.088 PERGOLETTESE-AREZZO 960 RENATE-COMO 800 ALBINOLEFFE-PIANESE 796 PONTEDERA-NOVARA 507 JUVENTUS U23-PRO PATRIA 200

LA MEDIA DEGLI SPETTATORI