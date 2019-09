Spettatori Serie C Girone C, la 4^ giornata e la media: gemellaggio da sogno tra Bari e Reggina

Spettatori Serie C Girone C – Si è conclusa con il botto la 4^ giornata del campionato di Serie C Girone C, sono scese in campo Bari e Reggina che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, nel primo tempo dominio del club amaranto che passa in vantaggio con il solito Corazza, nelle ripresa meglio il Bari che raggiunge il pareggio grazie a Sabbione ma da segnalare anche lo splendido gemellaggio tra le due tifoserie ed un colpo d’occhio da ben altra categoria. Nel primo incontro tutto facile per la Casertana che ha dominato in casa contro il Rieti, ok il Catania contro la Viterbese grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lodi, cade in casa la Ternana. Prima gioia per il Teramo che supera la Cavese, blitz dell’Avellino contro il Picerno. Ecco il numero degli spettatori della 4^ giornata e la media.

GLI SPETTATORI DELLA 4^ GIORNATA

BARI-REGGINA 15.507 TERNANA-MONOPOLI 12.487 CATANIA-VITERBESE 7.669 CATANZARO-SICULA 6.435 TERAMO-CAVESE 2.963 CASERTANA-RIETI 1.877 BISCEGLIE-POTENZA 1.621 PICERNO-AVELLINO 1.344 VIBONESE-RENDE 944 PAGENESE-FRANCAVILLA 600

LA MEDIA DEGLI SPETTATORI