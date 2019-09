Spogliatoi San Paolo, la risposta di De Luca a Klopp è esilarante

“Abbiamo completato i lavori sempre a spese della Regione per rifare tutti gli spogliatoi, un lavoro bellissimo. All’allenatore del Liverpool gli abbiamo fatto barba e capelli”. E’ questo il commento esilarante da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Radio Crc, si è tornati sulla polemica in casa Napoli per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del San Paolo ed in risposta al tecnico del Liverpool Klopp che aveva ironizzato almeno sulla possibilità di riuscire a fare la doccia.

Notte magica. Ma dobbiamo restare concentrati e lavorare sempre più forte”. Così, su Twitter, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, il calciatore azzurro ha disputato una partita impressionante riscattando gli errori nella sfida contro la Juventus.