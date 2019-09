Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo: due giornate per Ricci, multa alla Reggina

SQUALIFICATI SERIE C – L’ultima giornata del campionato di Serie C ha regalato grande spettacolo, sono arrivate indicazioni in vista del proseguo della stagione. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega di Serie C, Pasquale Marino, ha squalificato nove giocatori dopo le gare valide per la seconda giornata di campionato. Due turni di stop per Ricci (Francavilla, per lui anche ammenda di 500 euro) e Silvestri (Potenza), una giornata a Alfageme (Avellino), Trocini (Francavilla), Emiliano (Gozzano), Frabotta (Juventus Under 23), Pitzalis (Olbia), Spizzichino (Pro Patria), Fabbri (Sudtirol). Per quanto riguarda le societa’ ammenda di 1000 euro al Catania “perche’ propri sostenitori durante la gara intonavano un coro inneggiante alla liberazione di Antonio Speziale”. Multa di 1000 euro anche per la Reggina “perche’ propri sostenitori durante la gara introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze”.