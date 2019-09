Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo: sette i calciatori fermati

Squalificati Serie C, le decisione del giudice sportivo: in sette sono stati fermati, di cui due per due giornate. L’elenco completo.

2 GIORNATA

Marano (Como)

Bovo (Virtus Francavilla)

1 GIORNATA

Mondonico (Albinoleffe)

Valencia (Cesena)

Miracoli (Como)

Malomo (Triestina)

Lazzari (Vis Pesaro).

Tra gli allenatori, due giornate di squalifica per Diana (Renate), Lopez (Viterbese); una giornata e 500 euro di ammenda per Nese (Giana Erminio); una giornata per Bozzini e Maspero (Giana Erminio). Tra le società, ammende a: Triestina (1.000), Bisceglie, Modena e Potenza (500).