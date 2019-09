Squalificati Serie A, un solo calciatore fermato dal giudice sportivo: la decisione sui cori a Lukaku

Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo sui calciatori fermati e quella sui cori razzisti a Lukaku durante Cagliari-Inter.

Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE

Il Giudice sportivo,

in relazione alla comunicazione della Procura di cori oggetto di notizie di stampa e di emittenti televisive, si dispone a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del responsabile dell’Ordine pubblico.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 46° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.