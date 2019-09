Stadi Serie A, lo scenario è pauroso: età media di 61 anni, servono più di 2 miliardi [INFO E DETTAGLI]

La situazione legata agli spogliatoi del San Paolo, con il polverone lanciato da Ancelotti a cui hanno fatto seguito le repliche di istituzioni e addetti ai lavori, non ha fatto altro che riportare alla luce i problemi legati agli impianti del nostro paese. A tal proposito proprio ieri CalcioWeb, all’interno di un editoriale sulla polemica del San Paolo, metteva in evidenza una questione che viene spesso fatta ‘sprofondare’. Meglio non parlarne, così la gente non se lo ricorda e nascondiamo i problemi. Più o meno questo il pensiero, sembrerebbe.

Nel frattempo, emerge un dato preoccupante dall’Osservatorio di Scenari Immobiliari, in corso a Santa Margherita Ligure, e Johnson Control su dati forniti dalla Figc. L’età media degli impianti italiani di Serie A, utilizzati nella stagione 2017-2018, è di 61 anni e la quasi totalità delle strutture non registra da anni lavori di rinnovamento e di adeguamento alle nuove norme di sicurezza. Nei prossimi 10 anni saranno necessari 2,5 miliardi di euro di investimenti nella riqualificazione degli impianti sportivi, dalla Serie A alla serie C, con benefici sull’economia generale per 9 miliardi di euro e circa 2600 posti di lavoro.