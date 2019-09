Stadio Fiorentina, Commisso realista: “Pensavo fosse più semplice, ma vedo che non è così…”

Stadio Fiorentina, ha parlato il patron viola Rocco Commisso a margine del sopralluogo da lui effettuato quest’oggi nell’area della Mercafir, a nord ovest della città, dove potrebbe sorgere il nuovo impianto della Fiorentina: “Nessuna novità. Lavoriamo, siamo al principio di questo percorso. L’unica cosa che posso dire è che pensavo che le cose fossero più semplici e con più lavoro fatto in questi anni ma vedo che non è cosi’. Serve lavorare. Siamo stati anche alla Sovraintendenza non solo per parlare di stadio ma anche per il centro sportivo. Un incontro con il ministro Franceschini? Non lo so. Centro sportivo? Stiamo valutando varie ipotesi, fra cui quella di farlo a Campi Bisenzio”.