Stadio Milan e Inter, il sindaco Sala: “due impianti? Soluzione da escludere”

In casa Milan e Inter continua a tenere banco la questione stadio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala esclude la soluzione di mantenere due stadi. “Dire ‘facciamo uno stadio nuovo e lasciamo li’ San Siro’. Ecco, questo secondo me e’ sbagliato”, ha spiegato a margine della conferenza per le celebrazioni per gli 80 anni del Niguarda. “Immaginate la tristezza di San Siro vuoto, con le luci, l’attenzione e tutta la visibilita’ sull’altro stadio che sta a cento metri. Questo non e’ possibile”. “Continuo a ribadire che per me la prima soluzione e’ lavorare su San Siro, pero’ non posso non ascoltare le squadre” ha aggiunto. Infine sul processo di condivisione con il Consiglio Comunale: “Mi fa piacere che si andra’ anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta. Devono decidere le squadre pero'”.