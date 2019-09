Stadio San Paolo, un consigliere comunale del Pd: “intervenga la Corte dei Conti”

“Ho scritto personalmente ed inviero’ domani stesso la missiva alla Corte dei Conti perche’ intervenga quanto prima nella querelle infinita tra Comune di Napoli e Calcio Napoli diventata oramai insostenibile. Un’offesa al consiglio comunale di Napoli, un’offesa alle istituzioni, non basta nemmeno piu’ il voto sovrano dell’aula che ha dato pieno mandato alla giunta di sottoscrivere l’atto tra le parti”. E’ il messaggio di Diego Venanzoni consigliere comunale di Napoli, gruppo Pd. “Sono settimane che ripeto come un mantra che il Comune di Napoli non sarebbe stato in grado di firmare la convenzione per lo Stadio. L’ho detto in consiglio comunale durante la notte per l’approvazione del documento e continuo a farlo in ogni sede. E’ del tutto chiaro che le parti sono distanti – spiega – Un fallimento politico ed amministrativo, l’assessore allo Sport Ciro Borriello assente all’ultimo incontro e senza alcun mandato, il capo di gabinetto reale regista dell’operazione oramai imbrigliato in una continua partita a scacchi senza fine. Palazzo San Giacomo dimentica che il Comune di Napoli e’ un ente in predissesto ed incassare qualche milione di euro sarebbe linfa importante per le casse comunali”.