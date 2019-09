Stadio San Siro, Galliani si sbilancia sui progetti: parla anche Roberta Guaineri

“La qualita’ dei progetti e’ altissima, danno una nuova prospettiva allo sviluppo della citta’ e del quartiere. Vediamo quello che decidera’ il Consiglio Comunale”. Sono le dichiarazioni dell’assessore comunale allo Sport e Giovani di Milano Roberta Guaineri a margine della presentazione dei progetti per il nuovo stadio di San Siro. “Nel quartiere di San Siro ora manca la vita quotidiana. C’e’ molto verde, ma nella zona dello stadio non c’e’ nemmeno un bar”.

“Sono contrario al fronte cittadino di Forza Italia che non vuole questo progetto”. Afferma invece l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. “Il presidente Silvio Berlusconi si esprimerà. Bloccare lo sviluppo della città lo trovo davvero sbagliato. Sono totalmente a favore, non capisco come si può essere contro”. “Mi ha fatto un effetto meraviglioso vedere i due progetti. E’ il quarto San Siro che nasce. Ce n’è stato – continua – uno nel 1926, uno nel 1956 e uno nel 1990 e speriamo che presto ci sia un quarto San Siro. Una città come Milano non può rinunciare ad un investimento da 1,2 miliardi di euro”. Sul progetto preferito Galliani sostiene che “il progetto di Populous mi piace perché mi sembra un città della città di Milano che richiama la città. L’altro è bellissimo, ma mi sembra più simile ad altri bellissimi stadi che ci sono nel mondo. Quello di Populous è un progetto originale”.