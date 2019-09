Steven Gerrard, elogio alla Juve: il figlio indossa il kit bianconero [FOTO]

Non ha mai giocato in Italia, ma con il suo Liverpool ha affrontato più volte squadre italiane. Il Milan, soprattutto, contro cui fu protagonista nella pazza notte di Istanbul, ma anche la Juve. E, adesso, Steven Gerrard elogia i bianconeri. Come? Vestendo il figlio con il kit completo della Vecchia Signora: maglietta, pantaloncini e calzettoni.

E’ lo stesso ex centrocampista inglese a postare la foto sul suo profilo ufficiale Instagram: “Juventus kit on Ramsey 8”, si legge. Il bambino indossa infatti la maglia numero 8 del nuovo centrocampista bianconero Aaron Ramsey, che commenta il post apprezzando: “Un compagno d’onore”, scrive. A rispondere è anche la Juve: “Bimbo molto carino, maglia top e papà leggendario. Possiamo offrirgli un posto nella nostra futura squadra?”. In basso il post.