Stupro Neymar, l’accusatrice rischia l’imputazione: i dettagli

STUPRO NEYMAR – Novità importanti per quanto riguarda le accuse di stupro nei confronti del calciatore Neymar. La polizia di San Paolo ha chiesto che Najila Trinidade Mendes de Souza, la giovane brasiliana che ha accusato il calciatore del Psg di averla stuprata, sia imputata per frode processuale, denuncia calunniosa ed estorsione. L’accusa di violenza riguardava lo scorso 15 maggio in un albergo di Parigi, a luglio è arrivata la svolta con l’archiviazione del caso per “forti incongruenze” nelle dichiarazioni della giovane donna. Najila aveva prima dichiarato di essere in possesso di un video ma poi non l’ha presentato. Neymar invece ha sempre negato ogni tipo di accusa, l’incontro sessuale è stato consensuale.