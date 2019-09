Supercoppa, la lettera: “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita”

Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus e Lazio di non giocare in Arabia Saudita la sfida valida per la Supercoppa italiana, in mattinata è stata inviata una lettera dove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il pubblico e per i tifosi piu’ sensibili, i giovani”. Viene sottolineato che “nonostante la grande campagna di comunicazione messa in campo dal governo saudita per accreditare un Paese impegnato nelle riforme – si legge nella lettera inviata ad Andrea Agnelli e Claudio Lotito – la situazione dei diritti umani rimane estremamente preoccupante. Se e’ stato abolito il divieto di guida per le donne ed e’ stato riformato l’istituto del ‘guardiano maschile’ da cui dipendeva ogni scelta riguardo alla vita personale e pubblica delle donne, le attiviste che avevano promosso le campagne su quei temi languono in carcere”. Inoltre, “gia’ in occasione dell’ultima edizione della Supercoppa tra Juventus e Milan, disputata nel gennaio di quest’anno – prosegue la lettera – le nostre organizzazioni avevano espresso profondo disaccordo per una scelta che avrebbe rafforzato il cosiddetto sportwashing, la strategia adottata da molte nazioni del Golfo, prima tra tutte l’Arabia Saudita, di utilizzare lo sport, ospitando eventi di rilevanza internazionale, per distogliere l’attenzione dalla situazione dei diritti umani”.

Perchè “si vuole insistere a giocare in Arabia Saudita anche dopo che una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha confermato i sospetti sul coinvolgimento del principe ereditario saudita Mohamed Bin Salman nell’uccisione del giornalista e dissidente, barbaramente trucidato in Turchia, all’interno del consolato saudita di Istanbul”? Viene ricordato poi che in un’intervista di fine luglio, il neo amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha detto: “C’e’ solo una possibilita’: le sole squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto”.